Где сейчас идут самые активные бои: в легионе "Свобода России" дали ответ

С 12 марта продолжается рейд российских добровольцев на территорию России. Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский поделился, где сейчас идут самые интенсивные бои.

Ранее, в легионе "Свобода России" отметили, что оккупанты бьют по мирным жителям в Курской области. Известно, что в одном из населенных пунктов больница переполнена теми, кто пострадал от обстрелов российских военных.

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Какова ситуация боя с оккупантами

Журналисты поинтересовались у бойца легиона "Свобода России" Алексея Барановского, чего удалось достичь добровольцам на четвертый день проведения операции.

Со вчерашнего дня (14 марта – 24 Канал) действительно обстановка стала горячей. Бои идут достаточно интенсивные. Последняя информация: в (российском пограничном поселке) Теткино (расположенном в Курской области России возле Сумщины), в районе железнодорожной станции, идет активный стрелковый бой,

– рассказал Барановский.

Известно, что армия России пытается атаковать очень мощно. По словам Барановского, применяются и минометы, и артиллерия. Выкладывались в разных пабликах видео, что они даже наносят удары с авиации. Собственно, российская авиация бомбит российскую территорию. "Они (армия России – 24 Канал) думают, что мы там еще находимся, а нас там уже давно нет. Разрушаются жилые дома мирных жителей Белгородской области", – отметил боец легиона.

По словам участника рейда, военные российской оккупационной армии ведут себя так же, как вели себя на территории Украины, – не учитывают потери среди гражданского населения, на разрушения и тому подобное.

Барановский рассказал, что по их информации, много раненых среди гражданского населения. В больницу в населенном пункте Глушково, – это к северу от Теткино в Курской области, свозят всех раненых: и местных жителей, и военных-срочников. Он рассказал, что Глушковская больница сейчас переполнена, там не хватает крови.

Власти Курской области не торопятся оказывать какую-то поддержку раненым. По словам Барановского, они не только не организуют эвакуацию, но и препятствуют этому.

"В общем, ситуация достаточно тяжелая. У нас в активе есть еще несколько уничтоженных бронемашин российской армии", – резюмировал боец легиона "Свобода России".

Потери российской армии

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал о потерях противника и о том, сколько военных оккупационной армии было ранено или ликвидировано.

По словам Барановского, минимум речь идет о двух десятках погибших и раненых. Однако точной цифры, как он заметил, пока нет.

"Мы (российские добровольцы), грубо говоря, с дронов видим, что попало куда надо, и там все умерли. Но чтобы это подсчитать, нужно определенное время, его не всегда хватает на анализ", – отметил Барановский.