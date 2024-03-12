Российские добровольцы прорвали границу: что происходит на территории государства-агрессора
Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона начали совместную операцию и зашли в Белгородскую область.
24 Канал следит за ситуацией в России и оперативно сообщает о продвижении российских добровольцев.
Смотрите также Легион "Свобода России" записал видео на границе: в сети пишут о боях на Белгородщине
Российские власти привычно замалчивали события и никак не комментировали происходящее,. Но в конце концов, через 3 часа после того, как российские добровольцы заявили, что прорвали границу, курский губернатор Роман Старовойт отреагировал. Он написал несколько слов у себя в телеграм-канале отметив, что "со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района". Также, по словам Старовойта, есть пострадавший. При этом он не признал, что произошел прорыв границы. "Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино (Курская область), был стрелковый бой, но никакого прорыва не произошло", – написал губернатор Представитель ГУР МО прокомментировал, координируются ли российские добровольческие батальоны с Украиной относительно своих действий в России. В частности, ответил, откуда они берут оружие. "На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, о "трофейном" "перетрофеенном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", – отметил Юсов. Бойцы Сибирского батальона обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы". Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно лишь с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор, Один из добровольцев отметил, что незачем голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром. Также воин призвал россиян участвовать в Сибирском батальоне. Легион "Свобода России" обнародовал видео якобы уничтожения БТРа россиян в селе Теткино Курской области. "Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", – говорится в сообщении легиона. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу заявил, что боевые действия на территории России – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. По его словам, это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян. "Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", – заявил Юсов. О стрельбе сообщил и "Сибирский батальон", там тоже обнародовали видео якобы захода бойцов на территорию России. Отмечается, что якобы добровольцы взяли под контроль пограничную Лозовую Рудку в Белгородской области, а в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой. Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение. В телеграмм-каналах опубликовали видео, из которого понятно, что на территории России стрельба. Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого "должны". Россияне будут жить свободно,
Курский губернатор отреагировал на события
Откуда у российских добровольцев оружие
Бойцы призвали россиян игнорировать выборы
– подчеркнул Сибирский батальон.
В Курской области уничтожен БТР россиян
В ГУР МО прокомментировали операцию на территории России
Добровольцы взяли под контроль Лозовую Рудку
Российские добровольцы прорвались в Белгородскую и Курскую области
– отметили в легионе.
Российские власти привычно замалчивали события и никак не комментировали происходящее,. Но в конце концов, через 3 часа после того, как российские добровольцы заявили, что прорвали границу, курский губернатор Роман Старовойт отреагировал.
Он написал несколько слов у себя в телеграм-канале отметив, что "со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района". Также, по словам Старовойта, есть пострадавший. При этом он не признал, что произошел прорыв границы.
"Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино (Курская область), был стрелковый бой, но никакого прорыва не произошло", – написал губернатор
Представитель ГУР МО прокомментировал, координируются ли российские добровольческие батальоны с Украиной относительно своих действий в России. В частности, ответил, откуда они берут оружие.
"На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, о "трофейном" "перетрофеенном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", – отметил Юсов.
Бойцы Сибирского батальона обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы".
Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно лишь с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор,
Один из добровольцев отметил, что незачем голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром. Также воин призвал россиян участвовать в Сибирском батальоне.
Легион "Свобода России" обнародовал видео якобы уничтожения БТРа россиян в селе Теткино Курской области.
"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", – говорится в сообщении легиона.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу заявил, что боевые действия на территории России – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. По его словам, это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян.
"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", – заявил Юсов.
О стрельбе сообщил и "Сибирский батальон", там тоже обнародовали видео якобы захода бойцов на территорию России.
Отмечается, что якобы добровольцы взяли под контроль пограничную Лозовую Рудку в Белгородской области, а в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.
Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение. В телеграмм-каналах опубликовали видео, из которого понятно, что на территории России стрельба.
Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого "должны". Россияне будут жить свободно,