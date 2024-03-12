Российские добровольцы прорвали границу: что происходит на территории государства-агрессора

Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона начали совместную операцию и зашли в Белгородскую область.

24 Канал следит за ситуацией в России и оперативно сообщает о продвижении российских добровольцев.

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