Российские добровольцы создают "полосу безопасности": ГУР о событиях в Белгородской области

В Главном управлении разведки Министерства обороны отреагировали на события в Белгородской области. В Белгородской области заявили о якобы прорыве "украинской ДРГ".

Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. Он заявил, что легион "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

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Украинцы не участвуют в операции в Белгородской области

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.

Также на фоне событий в Белгородской и Брянской области к российским военным обратился начальник ГУР Кирилл Буданов, призвавший их сдаться.

Буданов отметил, что у российских военных, которым удалось выжить, есть выбор: "умереть или спасти свою жизнь". Он отметил, что для оккупантов ситуация дальше будет еще хуже.

"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать, пока вас убьют или ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки", – заявил руководитель ГУР МО.

Что известно о событиях в Белгородской и Брянской области