Уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Теткино: "Свобода России" показала "горящие" кадры

В Теткино, что в Курской области, российские добровольцы продолжают уничтожать склады БК российской армии. Легион "Свобода России" заявил о разгроме еще одного склада боеприпасов врага.

Напомним, что на территории Белгородской и Курской областей продолжается спецоперация российских добровольцев. Так, 17 марта стало известно о захвате администрации в поселке Горьковский.

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Российские добровольцы уничтожили склад БК в Теткино

Легион "Свобода России" опубликовал видео уничтожения склада боеприпасов в российском Теткино. Кадры с ударом по складу легион распространил в понедельник, 18 марта.

Они отметили, что вражеские боеприпасы хорошо горят.

Хорошо горит... Уничтожили склад БК путинской армии в Теткино. Дальше будет,

– говорится в сообщении.

Российские добровольцы взорвали склад БК армии России в Теткино: смотрите видео

Легион "Свобода России" разнес два склада боеприпасов оккупантов под Курском: коротко