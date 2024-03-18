Уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Теткино: "Свобода России" показала "горящие" кадры
Источник:Легион "Свобода России"
В Теткино, что в Курской области, российские добровольцы продолжают уничтожать склады БК российской армии. Легион "Свобода России" заявил о разгроме еще одного склада боеприпасов врага.
Напомним, что на территории Белгородской и Курской областей продолжается спецоперация российских добровольцев. Так, 17 марта стало известно о захвате администрации в поселке Горьковский.
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Российские добровольцы уничтожили склад БК в Теткино
Легион "Свобода России" опубликовал видео уничтожения склада боеприпасов в российском Теткино. Кадры с ударом по складу легион распространил в понедельник, 18 марта.
Они отметили, что вражеские боеприпасы хорошо горят.
Хорошо горит... Уничтожили склад БК путинской армии в Теткино. Дальше будет,
– говорится в сообщении.
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- Российские добровольцы 14 марта заявили, что уничтожили сразу 2 склада боеприпасов врага в Теткино.
- "Пока армия Путина уничтожает дома гражданских, артиллеристы легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино", – говорится в сообщении легиона.