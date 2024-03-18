Уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Теткино: "Свобода России" показала "горящие" кадры

18 марта 2024, 14:50
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Источник:

Легион "Свобода России"

В Теткино, что в Курской области, российские добровольцы продолжают уничтожать склады БК российской армии. Легион "Свобода России" заявил о разгроме еще одного склада боеприпасов врага.

Напомним, что на территории Белгородской и Курской областей продолжается спецоперация российских добровольцев. Так, 17 марта стало известно о захвате администрации в поселке Горьковский.

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Российские добровольцы уничтожили склад БК в Теткино

Легион "Свобода России" опубликовал видео уничтожения склада боеприпасов в российском Теткино. Кадры с ударом по складу легион распространил в понедельник, 18 марта.

Они отметили, что вражеские боеприпасы хорошо горят.

Хорошо горит... Уничтожили склад БК путинской армии в Теткино. Дальше будет,
– говорится в сообщении.

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  • Российские добровольцы 14 марта заявили, что уничтожили сразу 2 склада боеприпасов врага в Теткино.
  • "Пока армия Путина уничтожает дома гражданских, артиллеристы легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино", – говорится в сообщении легиона.

Автор: Ірина Марціяш