Иногда прорываются: Семенихин рассказал, как действуют вражеские ДРГ в Сумской области

С начала 2024 года в Сумской области усилилась активность российских ДРГ. Они заходят разными способами, разными группами. Это попытки устроить диверсию.

Диверсии нужны оккупантам, чтобы не дать возможности украинским защитникам обороняться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Их основная цель – это сделать даже не разведку, а какую-то диверсию. Им интересно заложить мину, может взорвать какой-то наш автомобиль или какую-то нашу технику. Одна мина, которая сработала по какой-то нашей технике, уже сковывает определенные действия наших военных", – объяснил он.

Наши саперы должны отработать территорию, чтобы найти, есть ли еще какая-то мина. Это на час или на день сковывает действия Сил обороны. Таким образом россияне пытаются не дать нашим бойцам возможности обороняться. Однако украинские защитники набрались опыта в борьбе с вражескими ДРГ.

Может ли враг прорвать границу

Артем Семенихин отметил, что на территории России сейчас нет такой группировки, которая бы хоть как-то угрожала вторжением на север Украины. Там есть российские курсанты, которые приезжают учиться работать на артиллерии, минометах, САУ и так далее.

Сейчас у них нет на границе столько сил, чтобы прорвать границу. Чтобы попытаться прорвать границу с Сумщиной, надо минимум сотня тысяч оккупантов. Потому что мы достаточно сильно укрепились. Представьте, если там их всего 500 тысяч, то 100 тысяч снять – это просто обнажить где-то фронты. Поэтому это пока, по моему мнению, нереально, чтобы они сюда зашли,

– убежден он.

Мэр Конотопа призвал не поддаваться панике, не вестись на дезинформацию и доверять только официальным источникам.

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