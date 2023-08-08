Маневрировали между островами Днепра: на Юге ВСУ уничтожили вражеские ДРГ
За прошедшие двое суток Силы Обороны Юга нанесли врагу значительные потери. В частности, были уничтожены две вражеские ДРГ.
Враг не оставляет попыток прорваться на территорию, контролируемую правительством Украины. Для этого он использует диверсионно-разведывательные группы. Украинским силам удалось уничтожить две подобные группы за последние два дня. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
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"Последовали за российским военным кораблем"
По словам Гуменюк, обстановка на Юге остается непростой. Враг пытается подтаскивать резервы.
Впрочем, и у него есть ряд проблем. Во-первых, это замедленная и усложненная логистика, над уничтожением которой в дальних тылах работают украинские силы. Во-вторых, оккупантам не хватает снарядов. И это видно по неустанно уменьшающемуся количеству обстрелов. И в-третьих, это работа Сил Оборон Юга.
За прошедшие двое суток Силы Обороны Юга нанесли россиянам существенные потери. Так, было уничтожено сто оккупантов. Кроме того, под украинских артиллерийский огонь попали две лодки, на которых диверсионно-разведывательные группы пытались маневрировать среди островов Днепра.
Также были уничтожены российские минометы, зенитно-ракетный комплекс, автобронетанковая техника, беспилотник типа "Орлан", вражеские склады.
Российские диверсанты пытаются прорываться
- Ранее в этом месяце руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк уже сообщала об уничтожении вражеских ДРГ в дельте Днепра. Оккупанты на двух лодках пытались достичь правого берега, чтобы обстреливать больше территорий. Впрочем, их постигла неудача – они попали под огонь украинских артиллеристов. В тот день было уничтожено еще 15 окупантов.
- Известно, что российские диверсанты пытались прорваться через украинскую границу на Северском и Слобожанском направлениях. Однако они понесли потери и были вынуждены отступить, прикрывая свой уход артиллерией.
- Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказывал, что чаще всего оккупанты используют диверсионные группы для прорыва границы с Россией. Несколько таких групп заходили на Сумщину и Черниговщину. Как правило, их цель – выведать позиции Сил Обороны и устроить провокации, направленные против мирных жителей.