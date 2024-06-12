Не стоит недооценивать, – в ВСУ прокомментировали профессиональность российских ДРГ на границе

Украинская разведка продолжает отлавливать российских диверсантов, проникающих через границу. В Силах обороны Украины отмечают, что врага не стоит недооценивать.

Спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОСГВ) "Северск" Вадим Мысник в эфире национального телемарафона отметил, что российские ДРГ являются достаточно профессиональными, – информирует 24 Канал.

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Российские ДРГ не дремлют

По словам представителя украинского войска, российские диверсионно-разведывательные группы работают в любое время и в любое время. Защитники оказывают сопротивление захватчикам.

Наша разведка отслеживает действия сил, которые находятся по ту сторону границы. И конечно, все время – и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной – здесь работают довольно профессиональные диверсанты именно со стороны России. Не нужно недооценивать врага.

Как констатировал Мысник, украинские бойцы применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать российских диверсантов.

Последние новости: террор врага

В ОСГВ "Северск" нет информации о кадыровцах в составе ДРГ. Ранее было известно, что их используют в составе заградительных отрядов, а не в разведке или во время штурмов.

Против 12 июня российские оккупанты совершили ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. В целом использовали 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

1 баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма;

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

24 ударных дрона типа Shahed

В результате противовоздушного боя было сбито 29 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал",

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных дрона-камикадзе врага.

По состоянию на утро 12 июня в Черном море находится один вражеский корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Азовском море – 7 вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 ракет.

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В Средиземном море – 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. За сутки в интересах России через Керченский пролив прошли: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Общие боевые потери противника начала большой войны ориентировочно составляют: