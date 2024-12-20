Российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены, – ОВА

На Херсонщине вражеские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку продвинуться в направлении областного центра. Однако наши защитники дали отпор оккупантам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Россияне попытались продвинуться к Херсону

Российские захватчики массированно обстреливают Херсон и пригород утром 20 декабря. Атакуют с временно оккупированного левобережья.

Военные преступники бьют по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Уже зафиксировано попадание в дома. Также подверглись разрушениям два медучреждения.

К сожалению, среди гражданских есть пострадавшие. Предварительно, в результате российских обстрелов есть погибший. Всего за эти сутки получили ранения 7 человек.

Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками,

– заявил Александр Прокудин.

Также отметил, что медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте.

Мы не спим вместе с вами. Впереди тяжелые дни. Напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников, поэтому не выходите без крайней необходимости на улицы! Еще раз призываю, – эвакуируйтесь!

– подчеркнул председатель Херсонской ОВА.

Заявил, временная эвакуация в более безопасные районы области или регионов Украины сохранит ваши жизни и жизни близких.

Обратите внимание! По вопросам эвакуации и безопасного убежища обращайтесь на горячую линию Херсонской ОВА 0 800 101 102 или 0 800 330 951.