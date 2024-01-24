Враг усилил попытки пересечь границу: в ВСУ создали контрдиверсионные резервы

Российские захватчики пытаются прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения. Не только в воздухе, но и на земле.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев сообщил, что российские диверсионные группы пытались пересечь украинскую границу.

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В Украине создали контрдиверсионные резервы

Наев рассказал, что, кроме ракетных обстрелов, враг пытается прорвать украинскую оборону на земле. Российские диверсанты снова пытались пересечь нашу границу.

Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения. Только за минувшие сутки Россия выпустила десятки ракет по нашим городам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Однако не только в воздушном пространстве противник активизировал свои силы. Зафиксированы попытки пересечения государственной границы диверсионными группами,

– Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он сообщил, что в связи с этими событиями были созданы контрдиверсионные резервы. При необходимости они в течение считанных минут должны прибыть в район обнаружения противника для дальнейшей ликвидации.

Проверил проведение подготовки воинов и уровня их обученности, а также организации боевой службы.

Все воины работают круглосуточно, являются профессионалами военного дела,

– добавил Наев.

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