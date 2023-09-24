Россия готовит диверсии на границе с Харьковщиной и Сумщиной: в ЦНС рассказали подробности
Источник:Центр национального сопротивления
Российские захватчики снова хотят провести диверсии на границе Украины. Оккупанты решили обучать своих диверсантов в приграничных районах.
Как сообщает Центр национального сопротивления, российские захватчики пытаются в очередной раз проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями. Они собрали диверсантов на территории Белгородской области.
Читайте также Едва не пригрели змею: российский агент хотел записаться в ряды десантников ВСУ
Подробности о планах оккупантов
В районе города Грайворон замечена учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ вооруженных сил страны-агрессорки. Эти российские военные будут обучать личный состав в приграничных районах Украины.
То есть, по факту, россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все,
– говорится в сообщении.
В ЦНС призвали украинцев сообщать о позициях оккупантов.
Другие новости о российских диверсантах
- Недавно спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что враждебные ДРГ чаще пытаются попасть в Сумскую область. Это направление усилят. Наши пограничники с помощью БПЛА отслеживают перемещение противника на границе с Россией.
- Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщал о стрелковом бое между нашими пограничниками и вражескими диверсантами. Украинские воины открыли шквальный огонь, из-за чего россияне получили ранения и были вынуждены вернуться на территорию государства-террориста.
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала об уничтожении двух российских ДРГ. Эти диверсанты пытались на лодках маневрировать среди островов Днепра, но наша артиллерия накрыла их.