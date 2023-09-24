Россия готовит диверсии на границе с Харьковщиной и Сумщиной: в ЦНС рассказали подробности

Российские захватчики снова хотят провести диверсии на границе Украины. Оккупанты решили обучать своих диверсантов в приграничных районах.

Как сообщает Центр национального сопротивления, российские захватчики пытаются в очередной раз проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями. Они собрали диверсантов на территории Белгородской области.

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Подробности о планах оккупантов

В районе города Грайворон замечена учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ вооруженных сил страны-агрессорки. Эти российские военные будут обучать личный состав в приграничных районах Украины.

То есть, по факту, россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все,

– говорится в сообщении.

В ЦНС призвали украинцев сообщать о позициях оккупантов.

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