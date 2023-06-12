Утром выполнял свою задачу, – Юсов опроверг фейк россиян о смерти Буданова

В начале июня российская пропаганда начала разгонять фейк о якобы гибели главы украинской разведки Кирилла Буданова. Однако он в добром здравии и боевом духе выполняет задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, российские фейки в подавляющем большинстве даже не стоят того, чтобы комментировать их. Так, недавно россияне распространяли дезинформацию о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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"Все хорошо с генералом Будановым. Сегодня утром он выполнял свои обязанности и теперь выполняет, чтобы уничтожать врагов и восстанавливать украинский суверенитет", – сказал Юсов.

Последние новости о Кирилле Буданове

В Министерстве обороны опубликовали загадочное видео с руководителем ГУР Кириллом Будановым. В ведомстве намекнули, что что-то началось.

В ГУР МО заявили, что количество операций, в которых за время полномасштабной войны участвовал Кирилл Буданов, нельзя охарактеризовать словом "единицы". Он на своем примере показывает бойцам и командирам пример мотивации, планирования, успешной реализации задач.

Именно поэтому глава украинской разведки является одной из главных целей для российского агрессора. Так, за время полномасштабной войны было более 10 попыток покушения на Кирилла Буданова.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подолякотметил, что любая информация России об Украине – это с почти стопроцентной вероятностью фейк. Поэтому ее никак не нужно потреблять и пускать в украинское инфопространство.