Скандал с Польшей и "кризис" в Киеве: россияне готовят кампанию по дискредитации Зеленского

Россия пытается "вбрасывать" в украинское информационное пространство свои нарративы. В частности, стало известно о предстоящей кампании по дискредитации действующей власти Украины.

Руководитель Офиса Президента сообщил, что россияне готовят информационную кампанию, целью которой является дискредитация Президента Владимира Зеленского и команды за границей. По его словам, распространять эти тезисы планируют в медиа, а также будут использовать ботофермы.

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Будут говорить о "зерновом" споре и узурпации власти

В своей кампании россияне будут использовать несколько тем. Среди них:

президентские выборы в России, которые продемонстрируют жесткую поддержку Путина российским обществом. Враг будет настаивать, что в Киеве царит кризис, где власти теряют доверие политических элит;

скандал между руководством Польши и Украины, якобы доказывающий, что никакого единства Европы с Киевом не существует. Будут утверждать, что все основывается на желании использовать Украину как "военный таран" против России;

узурпация власти и отмена выборов;

пропагандисты постараются убедить Запад, что иметь дело со стабильной Россией, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.

Вражеские ИПСО: последние новости

В Кремле также трудятся над пропагандой в США и Европе. Там распространяются пророссийские и антиукраинские месседжи. Это подчеркивают обозреватели из западных СМИ, ссылаясь на рассекреченный анализ американской разведки. Они отмечают, что Россия активизирует свои усилия, чтобы распространять в США и Европе выгодные для нее месседжи.

Россияне распространяют ложь, что Волынскую областную психушку и Волынский медицинский центр терапии зависимостей объединят, а 33 медиков отправят на фронт. Они добавили, что руководителю психбольницы уже выдали повестку. На самом же деле медицинский персонал обеих больниц не планируют увольнять, также речь не идет об их мобилизации до 14 омбр или любого другого подразделения. Решение о реорганизации заведения Волынский областной совет принял еще до полномасштабного вторжения.

Российская пропаганда продолжает обвинять Вооруженные Силы в том, к чему действительно прибегают путинские воины. В частности, Кремль распространяет лживый нарратив, что якобы Украина проводит разминирование "живой силой". В то же время аналитики уверяют, что наше государство использует диаметрально противоположную тактику к той, в которой нас обвиняют вражеские пропагандисты. Собственно, из-за этого как раз затянулось контрнаступление.

В условиях войны нужно доверять только проверенным источникам, ведь враг стремится повлиять на наше информационное пространство.