Российские хакеры атаковали серверы Республиканской партии США, – СМИ

Хакеры атаковали интернет-сеть Республиканской партии США. их связывают с Россией.

Говорят, что примерно в то время связанная с Россией преступная группа развязала масштабную атаку. Американское издание ссылается на свои источники.

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Кто стоит за кибератакой

За кибератакой вероятно стоит группировка, известная под названиями как ART29 или Cozy Bear. Эта группа, по данным американской разведки, является подразделением российского Главного разведывательного управления.

На этот раз для проникновения в сеть Республиканской партии злоумышленники использовали слабые места системы компании Synnex. Она предоставляет сетевые услуги республиканцам. Неизвестно, какие данные хакеры просматривали или похищали.

Что известно о потенциальных преступниках

В 2016 году они взломали сайт Демократической партии США и похитили конфиденциальную переписку членов партии.

Еще этих киберпреступников считают ответственными за нападение на программное обеспечение компании SolarWinds. Тогда российские хакеры смогли получить доступ к 9 американских министерств и ведомств.

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Что говорят в партии

Представители Нацкомитета Республиканской партии отрицали взлом своих компьютерных систем. Однако после публикации этой истории руководитель аппарата заявил, что узнал, что посторонний поставщик Synnex Corp. был нарушен.

"Microsoft сообщила нам, что один из наших провайдеров, Synnex, мог быть разоблачен. Нет признаков того, что RNC взломали или какую-то информацию похитили. Мы расследуем дело и сообщили об этом Департаменту национальной безопасности и ФБР", – сказал представитель Нацкомитета республиканцев Майк Рид.

В Республиканской партии заявили, что пока не обнаружили значительный ущерб или потерю важных данных. Они немедленно заблокировали весь доступ учетных записей.

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