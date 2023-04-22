Российские "элиты" в панике и пытаются получить гарантии безопасности: детали от разведки

Так называемые российские "элиты" отлично понимают, что будущего у России уже нет. Они пытаются получить хоть какие-то гарантии безопасности.

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – рассказал детали. Он подчеркнул, что представители так называемых "элит" боятся за свое будущее.

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Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широкая,

– подчеркнул Юсов.

Он подчеркнул, что россияне панически боятся будущего привлечения к ответственности. Они поддерживают геноцид, совершаемый Россией в Украине, однако отвечать за него не хотят.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – подчеркнул Юсов.

В ГУР МО прогнозируют, что чем больше успехов будет у Украины, тем больше будет таких контактов. Пока украинская сторона использует даже самые креативные подходы, чтобы освободить свои территории.

Россия несет колоссальные потери в войне

Россия несет в Украине колоссальные потери. По состоянию на 22 апреля удалось уничтожить уже 185 730 российских оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось немало российской техники.

Российские оккупанты паникуют из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Оккупанты пытаются ему помешать, однако у них ничего не получится.