Дату смерти напишут сами: политическая элита России ищет путь избавиться от Путина

Ситуация в России становится более напряженной. Недовольство решениями Владимира Путина существует не только у обычных россиян, но и у политической элиты. Пытаясь спасти свою репутацию, они ищут возможность избавиться от диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, российская элита уже начинает готовить план действий, что делать после смерти президента.

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Новости о здоровье Путина не случайны

Из-за неблагоприятной ситуации в России, в частности курсовой нестабильности, пропаганда не сможет объяснить, что Кремль поступал правильно, начав полномасштабное вторжение.

Выход один – найти козла отпущения. Им в России может быть только один человек – Путин и больше никто. Это прекрасно понимает его окружение, но, конечно, им необходимо подготовить почву для этого,

– отметил Валерий Клочок.

В последнее время в России много говорят о неудовлетворительном состоянии здоровья Владимира Путина. Подобные истории в медийном пространстве появляются неслучайно. Но и о внезапной смерти диктатора не сообщат.

"Всегда, когда "убирали" Генерального секретаря компартии СССР, – он не умирал за один день. К примеру, он может лежать в соседней комнате, когда политбюро заседает и думает, как будут делить то, что осталось и кто будет властвовать дальше. В России сейчас история такая же", – объяснил политэксперт.

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Россия после Путина

Те, кто сейчас приближен к Владимиру Путину, думают о том, как удержаться у власти после смерти диктатора. В частности, размышляют над:

выведением российских войск из Украины;

началом возможных переговоров по репарациям, контрибуциям, возвращению Крыма и т.п.;

сохранением своего лица.

Валерий Клочок объяснил, что политические элиты в России, вероятно, будут перекладывать всю вину на Путина.

"Они скажут, что в этом должно "это существо с двумя ногами", которое уже умерло, а мы двигаемся дальше. Дату смерти, кстати, могут написать любую", – подчеркнул политэксперт.

Он добавил, что разные группы влияния в России настолько сильно связаны между собой, что не могут существовать друг без друга. Такую систему выстроил Владимир Путин, и она всех устраивала. Но именно поэтому изменения в России не смогут произойти моментально, на это могут уйти годы.

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