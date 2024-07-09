Пилоты спасают себя: почему все чаще КАБы падают на головы россиян

Авиабомбы, которые Россия пытается запустить по Украине, все чаще падают на ее же территории. Только за год почти 40 российских КАБов не долетели до цели. Российские власти такие случаи называют "внештатным схождением боеприпасов", хотя иногда не знают о них.

Если раньше снаряд сбрасывался на расстоянии 40 километров от точки, куда нужно попасть, то сейчас – более 80 километров. Но даже несмотря на это, как объяснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, в модулях планирования и коррекции присутствует несовершенство.

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Как российские пилоты себя спасают

По словам Ступака, большая часть "внештатных схождений боеприпасов" происходит из-за действия украинской противовоздушной обороны, это также подтвердило военное командование.

Они объяснили это следующим образом: когда российский пилот подлетает на позицию, куда надо сбрасывать КАБ, он попадает в зону действия нашей ПВО, а именно системы Patriot, а они это чувствуют, потому что очень мощное излучение.

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Авиабомба весит от 250 килограммов до 3 тонн. Вражеский самолет превращается в большой грузовик, который не может маневрировать. Первое, что делает летчик – сбрасывает "товар" и быстро снижается, чтобы избежать попадания украинской противовоздушной обороны. Затем уже возвращаются обратно.

Что интересно, что российское военное командование не всегда знает о таких "внештатных сходах". Ведь российские пилоты говорят: "Да, все сбросили, все окей". А там уже никто не сможет проверить, был ли случайный "сход боеприпаса", или пилот сбросил, потому что попал в зону действия ПВО,

– подчеркнул Иван Ступак.