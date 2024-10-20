Учится на своих ошибках: какова ситуация с вражескими КАБами на фронте

Россия очень активно применяет управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Враг этим оружием полностью разрушает остатки населенных пунктов и позиции Сил обороны.

Начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что оккупанты применяют КАБы вместе с артиллерией и ракетными системами залпового огня. Их тактика – давить на всех направлениях, чтобы где-то получить шанс на успех.

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Ищут слабые места

Владимир Назаренко отметил, если враг находит слабые места в обороне ВСУ, то именно туда направляет основные усилия. Такая активность длится некоторое время, однако затем противник продолжает давить по всей линии фронта.

Преимущественно они (россияне – 24 Канал) атакуют равномерно, применяя свои средства поражения с определенной хаотичностью,

– сказал он.

Активность украинских беспилотников заставила врага оттягивать артиллерию дальше от линии соприкосновения, чтобы замаскировать, противник закапывает ее в блиндажи.

Артиллерия и минометы работают фактически из ям по нулевым или ближним тылам. Для поражения дальнего тыла, враг использует хаотичные атаки ракетными системами залпового огня,

– подчеркнул Назаренко.

К сожалению, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы использовать большое количество боеприпасов для ударов по ВСУ.

Капитан НГУ отметил, что противник учится на своих ошибках и активно совершенствует оружие, в частности модернизирует КАБы, чтобы они имели больший радиус действия.

Это определенная опасность, но уничтожены снаряды оккупантов в тылу – это спасенная жизнь бойцов Сил обороны на передовой,

– добавил он.

К слову, Украина давно пытается получить разрешение от союзников на удары западным оружием по территории России, чтобы эффективно обезвреживать военные мощности противника, но ограничения до сих пор не сняты. Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что позиция Вашингтона по этому вопросу остается неизменной, но заверила, что США предоставят Украине всю необходимую помощь для защиты ее территории.