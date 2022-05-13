Российские оккупанты оставили на Змеином метки в виде буквы "Z"
Источник:Радио Свобода
Спутники зафиксировали на украинском острове Змеиный большие отметки в виде буквы "Z". Она стала в России символом войны против Украины.
Русская свастика на острове Змеиный
Издание отмечает, что у острова также заметили плавучий кран, который российские оккупанты могли пригнать из Севастополя, чтобы достать со дна затонувший десантный катер.
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Символы оккупантов – буквы "Z" – видны на спутниковых снимках Maxar за 12 мая в северо-восточной части острова. Этот символ сравнивают со свастикой нацистов, российские оккупанты маркируют ею часть военной техники, которая едет убивать украинцев.
Буквы Z на острове Змеиный / Фото Радио Свобода
Попытки поднять затонувший катер
Возле плавучего крана и затонувшего катера, который, вероятно, подбил Байрактар еще 7 мая, на спутниковых снимках виден также другой катер типа "Серна", пока еще на воде.
Плавучий кран у острова Змеиный / Фото Радио Свобода
Ранее подобный плавучий кран был замечен в Севастополе, в бухте Голландия. Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные судна Черноморского флота России.
Также Maxar сфотографировал вероятный ракетный удар по "Серне".
Момент попадания ракеты в российский десантный катер / Фото Радио Свобода
Последние новости с острова Змеиный
- 12 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты снова пытаются нарастить военное присутствие на острове.
- Также 13 мая появилось сообщение, что Россия могла потерять еще один корабль в Черном море – судно тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус.
- Ранее российская пропаганда распространяла фейки, Зеленский приказал провести операцию на острове.
- 8 мая ВСУ уничтожила вертолет вместе с десантом, который хотел высадиться на острове.