Количество конфликтов между оккупантами стремительно увеличивается. Наблюдается тенденция к совершению насилия со стороны командиров подразделений в отношении подчиненного личного состава.

Во время несения службы командиры подразделений расстреливают своих подчиненных. В Курской области уже фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов по массовым убийствам военнослужащих.

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Пьяные командиры массово расстреливают подчиненных

По данным источников, в пределах западного военного округа вооруженных сил России наблюдается тенденция к совершению насилия со стороны командиров подразделений в отношении своего подчиненного личного состава.

В частности, в Курской области фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов о случаях массовых убийств военнослужащих, когда во время несения службы командиры подразделений расстреливали своих подчиненных,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Интересно, что указанные случаи происходили на почве взаимной неприязни, или в связи с тем, что оккупанты находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года курский гарнизонный военный суд вынес приговор об осуждении к 14 годам колонии старшего прапорщика, который в состоянии тяжелого алкогольного опьянения расстрелял строй подчиненных,

– отметили в ЦНС.

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