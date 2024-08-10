Мощный удар по ПВО России: ВСУ перехватили важные документы о "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1"

Украинские силы получили возможность изучать российскую ПВО изнутри. Центр национального сопротивления обнародовал техническую документацию о двух установках.

Успешные атаки Украины на противовоздушную оборону оккупированного Крыма заставили Кремль хаотично перебрасывать туда подкрепления из разных регионов России. Нет сомнений, что новые установки вражеской ПВО ждет такая же судьба, что и их предшественников.

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Внутренности российской ПВО

В частности, не поздоровится ЗРГК "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1". Технические данные именно об этих комплексах попали в Центр нацсопротивления. Отмечается, что важные документы передали неравнодушные среди российских военнослужащих воздушных сил, которые не желают стать мишенью.

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Центр нацсопротивления призвал журналистов помочь в распространении документации, ведь соответствующая информация распространяется для производителей дронов чтобы эффективно налаживать систему обхода российских ПВО.