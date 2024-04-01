Вражеские корабли находятся в зоне возможного поражения Силами обороны, – Гуменюк
Оккупанты пытаются скрыть свою корабельную группировку. Однако, несмотря на это судна находятся в зоне возможного поражения Силами обороны Украины.
Об этом во время брифинга сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.
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Российские корабли в зоне поражения Силами обороны
По словам Гуменюк, сейчас гипотетически вражеские корабли есть в зоне поражения ВСУ, но самое главное то, что Силам обороны необходимо спланировать боевую работу таким образом, чтобы она была максимально результативной.
Гуменюк отметила, что в ВСУ понимают, что враг будет защищаться. Он имеет для этого возможности, в частности, противовоздушную оборону, и пытается обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от морских дронов.
В частности, мы видели, что они, регулярно выходя на краткосрочное патрулирование в Черном море, не выходят очень далеко, а только контролируют целостность и расположение боновых заграждений, которые обустроили при входе в бухту, а сейчас еще уплотняют их дополнительно,
– заявила Гуменюк.
В Россию прибыл грузовой борт из Ирана: что известно
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 апреля рассказала о беспилотных летательных возможностях захватчиков. По ее словам, в Россию на днях в эти дни прибыл рейс из Ирана.
- Гуменюк отметила, что учитывая имеющуюся информацию, атаки беспилотниками со стороны оккупантов не будут прекращаться. Кремль имеет запасы, и, кроме того, налаживает отношения с Тегераном, чтобы получать компоненты для производства большего количества дронов на своей территории.