Российские корабли перезарядились и снова выходят в море, – Ким о новой угрозе ударов

Военные корабли российской армии перезарядились и снова выходят в море для атак. Угроза ракетных ударов высока.

Угроза новых ракетных ударов

Об этом около 16:00 сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также предупредил о взлете самолетов в Астрахани.

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Корабли России перезарядились и вышли в Черное море. Также готовится взлет авиации в Астрахани,

– сообщил Ким.

Массированные ракетные атаки по Украине: главное

По данным Воздушных Сил ВСУ оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Известно, что российские военные с утра 10 октября ударили по Украине:

ракетами Х-101, Х-555 из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160;

крылатыми ракетами "Калибр" – с кораблей в Черном море;

оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с наземного базирования с разных направлений;

ракетами зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

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