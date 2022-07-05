В Черном море выросла группировка российских кораблей с ракетами на борту

В Черном море выросла группировка вражеских кораблей, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Число вражеских кораблей в Черном море выросло

Ракетная угроза от страны-агрессора России остается высокой. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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В Черном море увеличилась группировка кораблей, которые несут на борту ракеты морского базирования типа "Калибр". Более 30 ракет на бортах 5 кораблей – 3 надводных и 2 подводных угрожают Украине с моря,

– отметил Братчук.

По его словам, 2 часа раздавалась воздушная тревога ночью в Одессе и области. Ночь на 5 июля прошла без обстрелов. Впрочем, угроза ракетных ударов не исчезла.

Кроме того, Братчук сообщил, что Южное направление усилено: "Установки HIMARS уже работают не только днем, но и ночью".

Сколько ракет нацелено на Украину в Черном море Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк 4 июля сообщила, что всего на российских кораблях, находящихся в Черном море, Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк 4 июля сообщила, что всего на российских кораблях, находящихся в Черном море, размещено 28 ракет.

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Россияне нанесли ракетные удары ночью

В ночь на 5 июля по всей Украине прозвучали воздушные тревоги. Сирены около 02:51 слышали в Одесской области. Вскоре сообщения о возможном ракетном ударе распространились по всей территории нашего государства.

Уже через час стали поступать первые сообщения о взрывах. Их слышали жители Харькова, Днепра, а также Шостки Сумской области.

Сразу 7 ракет по Днепропетровской области и. К счастью, большинство из них удалось сбить силам ПВО.

О ракетном ударе по городу сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, понятно, что ракет было несколько.

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