Российские мессенджеры вредят государству, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны Украины 24 января провел заседание на фоне угрозы вероятного вторжения России. После этого чиновники сделали ряд заявлений.

В частности, говорилось о том, что мессенджеры для онлайн-общения, владельцами которых являются россияне, очень вредят нашему государству. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Могут работать на Россию

По его словам, такие мессенджеры могут способствовать гибридным действиям России и вероятно работать на нее.

Также они могут распространять те нарративы, которые являются очень вредными для нашей экономики,

– обратил внимание Данилов.

Что говорит Данилов о ситуации в Украине

Алексей Данилов заявлял, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Политик подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

По мнению секретаря СНБО, Россия не может напасть на Украину в ближайшее время. СНБО не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.

Также политик заявлял, что в СНБО знают фамилии всех представителей "пятой колонны" в Украине. СНБО четко понимает, чем такие люди занимаются.

Одним из наиболее популярных российских мессенджеров среди украинцев является Telegram. Его основателем является Павел Дуров. Он создал также некогда популярную в Украине соцсеть Вконтакте.