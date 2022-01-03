Неспокойное начало года: российские наемники ранили защитника Украины
3 января 2022 , 17:24Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница ООС
Пророссийские боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате вражеской атаки 3 января получил ранение украинский военный.
В целом с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня. Противник продолжает дерзко нарушать договоренности о перемирии.
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Раненый защитник Украины
Из-за обстрела со стороны российских наемников пострадал военный Объединенных сил. Сейчас о нем заботятся медики. Состояние здоровья бойца – средней тяжести.
Где били боевики:
- в направлении Светлодарска – из автоматических и противотанковых гранатометов;
- в сторону Лебединского – из стрелкового оружия;
- неподалеку Шумов – из автоматических станковых гранатометов.
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