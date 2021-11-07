Российские наемники убили защитника Украины, 2 военных – ранены

Вражеская атака унесла жизни украинского военнослужащего на Донбассе. Двое его собратьев получили ранения в результате обстрела.

7 ноября российско-оккупационные войска в очередной раз пренебрегли договоренностями о перемирии. В течение суток они уже 8 раз нарушали режим прекращения огня.

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Есть погибший и раненые

В результате вражеского обстрела украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще 2 бойцов пострадали, но выжили. Военным оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья одного из них – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Где били пророссийские боевики:

возле Павлополя – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

– из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Возле Новозвановки и Прицепиловки – из минометов калибра 120 миллиметров;

и – из минометов калибра 120 миллиметров; в направлении Луганского – из подствольных гранатометов;

– из подствольных гранатометов; в сторону Песков – станковых противотанковых гранатометов.

Боевики атакуют позиции ВСУ беспилотниками

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что российские наемники в течение выходных активно используют беспилотники, чтобы атаковать позиции ВСУ. 7 ноября оккупанты применяли их в направлениях Саханка – Водяное, а также Пикузы – Гнутово. Накануне украинские бойцы сбили вражеский дрон в направлении Болотенное.

Недавно в ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar в ответ на смертельные атаки боевиков на Донбассе. Его намерены использовать чаще.



