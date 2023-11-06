Нарастили запас оружия прощупывания: какими могут быть атаки по Украине зимой
Кроме крылатых ракет, российские оккупанты также накопили много "Шахедов". Враг может использовать беспилотники, чтобы прощупывать маршруты ударов.
Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что в прошлом году таких массированных дроновых атак не было. По его словам, в этом состоит главное отличие между ударами прошлого и этого года.
Вашему вниманию Дроновые удары по Украине: военный эксперт объяснил тактику вражеских обстрелов
"Они нарастили достаточно большой потенциал в части "Шахедов". А это оружие прощупывания потенциальной траектории, по которой потом проходит крылатая ракета", – отметил Черник.
С точки зрения целеполагания, "Шахед" имеет те же принципы, что и крылатая ракета. Следовательно, если до того или иного объекта доходит дрон, то ракета с более тяжелой боевой частью также имеет на это шанс.Обратите внимание! Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что в этом году российские атаки будут "не такими примитивными", как в прошлом.
Россияне снова будут бить по критической инфраструктуре
"Я думаю, что в части "банка целей" будет все то же", – считает Черник.
Так, россияне будут выбирать наиболее, с их стороны, болезненные объекты критической инфраструктуры. Речь идет прежде всего обо всем, что касается энергетики и тепла.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Российские удары по Украине: последние новости
- Оккупанты смогли нарастить количество ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Их запасы составляют около 870 штук.
- Враг может начать активные обстрелы с наступлением холодов. Тогда будет большая нагрузка на энергосистему, а потому более критичные ее повреждения.
- К сожалению, Украине не хватает средств противовоздушной обороны. Партнеры предоставили широкую номенклатуру ЗРК, однако их количества мало для плотной защиты от российских ударов.