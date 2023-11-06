Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що торік таких масованих дронових атак не було. За його словами, у цьому полягає головна відмінність між ударами минулого і цього року.

До вашої уваги Дронові удари по Україні: військовий експерт пояснив тактику ворожих обстрілів

"Вони наростили доволі великий потенціал у частині "Шахедів". А це зброя промацування потенційної траєкторії, по якій потім проходить крилата ракета", – зазначив Черник.

З погляду цілепокладання, "Шахед" має ті самі принципи, що й крилата ракета. Отже, якщо до того чи того об'єкта доходить дрон, то ракета з важчою бойовою частиною також має на це шанс.

Росіяни знову битимуть по критичній інфраструктурі

"Я думаю, що в частині "банку цілей" буде все те саме", – вважає Черник.

Так, росіяни обиратимуть найбільш, з їхнього боку, болісні об'єкти критичної інфраструктури. Ідеться про передусім усе, що стосується енергетики та тепла.

Російські удари по Україні: останні новини

  • Окупанти змогли наростити кількість ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Їхні запаси становлять близько 870 штук.
  • Ворог може почати активні обстріли з настанням холодів. Тоді буде більше навантаження на енергосистему, а тому критичніші її пошкодження.
  • На жаль, Україні бракує засобів протиповітряної оборони. Партнери надали широку номенклатуру ЗРК, однак їхньої кількості замало для щільного захисту від російських ударів.