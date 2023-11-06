Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що торік таких масованих дронових атак не було. За його словами, у цьому полягає головна відмінність між ударами минулого і цього року.

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"Вони наростили доволі великий потенціал у частині "Шахедів". А це зброя промацування потенційної траєкторії, по якій потім проходить крилата ракета", – зазначив Черник.

З погляду цілепокладання, "Шахед" має ті самі принципи, що й крилата ракета. Отже, якщо до того чи того об'єкта доходить дрон, то ракета з важчою бойовою частиною також має на це шанс.

Зверніть увагу! Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що цього року російські атаки будуть "не такими примітивними", як торік.

Росіяни знову битимуть по критичній інфраструктурі

"Я думаю, що в частині "банку цілей" буде все те саме", – вважає Черник.

Так, росіяни обиратимуть найбільш, з їхнього боку, болісні об'єкти критичної інфраструктури. Ідеться про передусім усе, що стосується енергетики та тепла.

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