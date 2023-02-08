В белорусских воинских частях офицерский состав заменили россиянами – доброволец

В войне России против Украины Лукашенко полностью поддерживает кровожадные действия страны-агрессорки. Однако, несмотря на это, многие белорусы внутренне поддерживают Украину.

Более того, не желают вступать в войну против нашего государства и военные Беларуси. Об этом рассказал белорусский общественный деятель, лидер организации "Молодой фронт", боец Полка Кастуся Калиновского Денис Урбанович во время круглого стола "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем".

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Заменили из-за возможного неповиновения

Поэтому, по словам офицера элитной воинской части, с которым общался Денис Урбанович, в сентябре 2022 года в 3-4 воинских частях чуть не поднялся бунт.

Поэтому руководством государства было принято решение заменить тех, кто может противоречить его приказам.

Лукашенко это все подытожил и понял, Россия так же поняла, и быстренько заменили весь офицерский состав,

– сказал белорусский общественный деятель.

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