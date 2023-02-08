В белорусских воинских частях офицерский состав заменили россиянами – доброволец
Источник:Укринформ
В войне России против Украины Лукашенко полностью поддерживает кровожадные действия страны-агрессорки. Однако, несмотря на это, многие белорусы внутренне поддерживают Украину.
Более того, не желают вступать в войну против нашего государства и военные Беларуси. Об этом рассказал белорусский общественный деятель, лидер организации "Молодой фронт", боец Полка Кастуся Калиновского Денис Урбанович во время круглого стола "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем".
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Заменили из-за возможного неповиновения
Поэтому, по словам офицера элитной воинской части, с которым общался Денис Урбанович, в сентябре 2022 года в 3-4 воинских частях чуть не поднялся бунт.
Поэтому руководством государства было принято решение заменить тех, кто может противоречить его приказам.
Лукашенко это все подытожил и понял, Россия так же поняла, и быстренько заменили весь офицерский состав,
– сказал белорусский общественный деятель.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Уже не первый месяц угроза наступления из Беларуси приковывает к себе внимание, более того, перед возможным новым масштабным наступлением России. Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси, ведь там нет для этого достаточных сил.
- Однако россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.
- Также следует отметить, что в Беларуси 6 февраля внезапно объявили проверку боевой готовности в военной академии. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, сейчас украинцам нечего волноваться.