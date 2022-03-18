Российские оккупанты обстреляли Сумы: город окутал густой черный дым – фото и видео с места
Источник:пресс-служба ГСЧС
Захватнические российские войска совершили очередной артиллерийский обстрел по Сумам. Инцидент произошел 18 марта примерно в 16:00.
В результате атаки загорелся склад с лаками и красками. А над городом образовались тучи черного дыма.
К теме Россияне обстреливают Сумскую область: в Великой Писаревке трижды в сутки тушили пожары
Что еще известно о пожаре
Рашисты обстреляли из артиллерии склад с лаками и красками в Сумах: смотрите видео последствий
- Возгорание произошло на площади более 6 тысяч квадратных метров.
- У складского здания был 1 этаж.
- Предварительно жертв и пострадавших нет.
- К ликвидации пожара привлечены 20 человек и 4 единицы техники.
В результате атаки орков по Сумам загорелся склад с лаками и красками / Фото ГСЧС и Дмитрия Живицкого
Информацию о пожаре также подтвердил председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. По его словам, загорелся склад одного из предприятий.
Смотрите видео пожара в результате вражеских обстрелов в Сумах
В Сумской области открыли гуманитарные коридоры
Оккупанты уже долгое время обстреливают как Сумы, так и меньшие города области. В то же время, не было возможности из региона эвакуировать людей. Гуманитарные коридоры заработали только 18 марта.
Ранее из Сум выехали колонны людей на личном транспорте. Кроме того, в город отправили 36 автобусов для эвакуации оставшихся.
Актуально – Какие города будет атаковать Путин в ближайшие дни: ответ Денисенко: смотрите видео 24 канала