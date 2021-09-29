Российские оккупанты отреагировали на Стратегию деоккупации Крыма
29 сентября 2021 , 18:24Читати новину українською
Источник:Сергей Аксенов в фейсбуке
Кабинет министров 29 сентября утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Из-за одобрения документа у российских оккупантов произошла настоящая истерика.
Сергей Аксенов сделал бессмысленное заявление об отвлечении внимания украинского народа от "насущных проблем". Однако на этом его пораженный маразмом мозг не остановился.
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Оккупант истерил из-за организации Украиной Крымской платформы. Российские наемники понимают, что приезд 46 цивилизованных стран на саммит – мощный сигнал в возвращении полуострова.
Стратегия деоккупации Крыма: что известно
- Совет нацбезопасности 11 марта 2021 года утвердил Стратегию деоккупации Крыму.
- Презилент Владимир Зеленский подписал этот документ 24 марта 2021 года;
- Правительство 29 сентября 2021 года приняло меры по реализации возвращения полуострова.
Крымская платформа: коротко
- Учредительный саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа.
- Участие в мероприятии приняли представители 46 стран и международных организаций.
- Каждая страна Европейского Союза и НАТО будет иметь представителя в министерстве иностранных дел, который будет заниматься вопросом Крыма.
- Кроме этого, в Киеве 23 августа открыли офис Крымской платформы.