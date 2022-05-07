Российские оккупанты ударили ракетами по Полтавщине

В субботу, 7 мая, российские захватчики ударили по Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Как отметил глава Полтавской ОВ, оккупанты ударили ракетами по Карловке. В настоящее время информация уточняется.

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Прилетело по объекту инфраструктуры

Прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем,

– подчеркнул Лунин.

Отметим, что под утро в Полтавской области прозвучала воздушная тревога. Объявили ее около 04:09 и вскоре был отбой – 04:30. Произошла ли ракетная атака именно в этот промежуток времени – пока неизвестно.

Ракетные удары по Полтавской области: что известно

13 апреля стало известно о том, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Полтавскую область. В результате вражеской атаки пострадала инфраструктура Чуднова, а также Миргорода.

Впоследствии стало известно, что после атаки по области 12 апреля поврежден аэродром в Миргороде. Мэр города Виктор Иваненко подчеркнул, что разрушения значительны, а на месте взрыва вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Через несколько дней оккупанты атаковали село под Полтавой. В результате вражеских ударов погиб один человек, а еще один получил ранения. Били по селу русские военные с помощью авиации.

24 апреля, на Пасху, российские военные выпустили 9 ракет по Кременчугу. Оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

На следующий день появились детали о ракетном ударе. Так, оккупанты ударили по ТЭЦ, а также нефтеперерабатывающему заводу в городе. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще 7 – ранены. Дмитрий Лунин подчеркнул, что это был самый масштабный обстрел области с начала полномасштабного вторжения.

Впоследствии глава ОВА добавил, что и ТЭЦ, и нефтеперерабатывающий завод разрушены до основания.

В ночь на 27 апреля в Полтавской области целую ночь продолжалась воздушная тревога. Местные жители слышали звуки взрывов, но власти не подтвердили вражескую атаку.

Позже правоохранители обнаружили, что могло стать причиной звуков взрывов в ту ночь. На одной из улиц города полицейские обнаружили гранатомет. Он лежал в том районе, откуда слышались звуки. А позвали стражей порядка местные жители, которые сообщили о возможном "прилете".

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