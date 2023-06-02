Российские олигархи начали искать, как купить у минобороны личное ПВО, – оппозиционный журналист

Окружение Владимира Путина – люди достаточно богатые и нервные. Кроме того, они привыкли к коррупции.

Поэтому представить себе картину, когда так называемые российские элиты будут скупать отдельные расчеты ПВО и людей, отвечающих за них, чтобы установки буквально стали у них на даче, вполне возможно. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.

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Элиты не могут поехать на Запад, потому ищут ПВО

По меньшей мере, олигархи видят соответствующий пример перед собой, а именно – Путина, который все свои резиденции увешал ПВО. Наверное, они думают: "А чем мы хуже?". Люди, приближенные к диктатору, чувствуют себя не очень безопасно, особенно в условиях, когда они не могут поехать на Запад, на свои любимые виллы в Англию, Испанию, Францию. Раньше они за два дня чемодан собрали и полетели куда-то.

Так называемый "реставратор Путина" написал: "В 6.30 были взрывы, жена просила идти в подвал, а я не захотел в подвал. Хорошо, что дети в Милане",

– заметил Наки.

Сейчас подавляющее большинство представителей российской элиты не могут поехать в Милан и другие европейские города. Они, конечно, могут находиться в Китае или в африканских странах, но им не очень хочется.

Очевидный для них выбор – традиционной коррупционной системой взять и поставить каких-то ребят с системами ПВО к себе на даче. Или впятером скинуться, чтобы это посреди селения у них появилось. Я вполне представляю себе такой сценарий, это было бы очень в логике российской самопровозглашенной элиты,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Скорее всего, состоятельные россияне уже обсуждают в общих чатах: "Сколько стоит? У кого есть связи? Кто может помочь?" Журналист убежден, что на протяжении последней недели все это активно происходит.

Поддержка войны становится опасной для россиян

Журналист подчеркнул, что операции РДК – это очень низкозатратные действия, которые не подставляют людей со стороны Украины, при этом дают максимальный психологический эффект и выгоду с точки зрения разведки. Очевидно, что таких операций будет значительно больше.

Ранее речь шла о том, что России следует готовиться к обстрелам, как это ощущают граждане Украины. На самом деле теперь уже Москве и области нужно готовиться к тому, что чувствуют жители Белгородской области.

– сказал Майкл Наки.

Понятно, что "охота" проходит на тех лиц, которые подписывают документы о производстве ракет, отдают приказ эти ракеты запускать и так далее. Целями любых операций являются именно такие люди. Россияне уже осознают, что любая аффиляция с войной и российской пропагандой – опасна для их жизни.

Опасно приходить на выступление некоего z-военкора. Если ты находишься в фашистской среде, если приходишь к тем, кто о "уничтожении Украины", если ты сидишь рядом с призывающим убивать и грабить, вероятность того, что ты тоже этот мир оставишь, значительно увеличивается", – пояснил журналист.

Поэтому в последнее время российские пропагандисты не спешат проводить свои творческие вечера. А если и проводят, то они не пользуются большой популярностью.

Наки о страхе российских элит за свою жизнь: смотрите видео

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