Тому уявити собі картину, коли так звані російські еліти скуплятимуть окремі розрахунки ППО та людей, які за них відповідатимуть, щоб установки буквально стали у них на дачі, цілком можливо. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Майкл Накі.

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Еліти не можуть поїхати на Захід, тому шукають ППО

Щонайменше, олігархи бачать відповідний приклад перед собою, а саме – Путіна, який усі свої резиденції обвішав ППО. Напевно, вони думають: "А чим ми гірші?". Люди, наближені до диктатора, почуваються не дуже безпечно, особливо в умовах, коли вони не можуть поїхати на Захід, на свої улюблені вілли в Англію, в Іспанію, у Францію. Раніше вони б за два дні валізу зібрали й полетіли кудись.

Так званий "реставратор Путіна" написав: "О 6.30 були вибухи, дружина просила йти у підвал, а я не захотів у підвал. Добре, що діти у Мілані",

– зауважив Накі.

Зараз переважна більшість представників російської еліти не можуть поїхати у Мілан та інші європейські міста. Вони, звісно, можуть перебувати у Китаї чи африканських країнах, але їм не дуже хочеться.

Очевидний для них вибір – традиційною корупційною системою взяти й поставити якихось хлопців з системами ППО до себе на дачі. Або вп'ятьох скинутися, щоб це посеред селища у них з'явилося. Я цілком собі уявляю такий сценарій, це було б дуже в логіці російської самопроголошеної еліти,

– підкреслив опозиційний журналіст.

Найімовірніше, заможні росіяни вже обговорюють у спільних чатах: "Скільки коштує? У кого є зв'язки? Хто може допомогти?". Журналіст переконаний, що впродовж останнього тижня усе це активно відбувається.

Підтримка війни стає небезпечною для росіян

Журналіст підкреслив, що операції РДК – це дуже низькозатратні дії, які не підставляють людей з боку України, при цьому дають максимальний психологічний ефект та зиск з точки зору розвідки. Вочевидь, таких операцій буде значно більше.

Раніше йшлося про те, що Росії слід готуватися до обстрілів, як це відчувають громадяни України. Насправді тепер вже Москві та області треба готуватися до того, що відчувають жителі Бєлгородської області,

– сказав Майкл Накі.

Зрозуміло, що "полювання" відбувається на тих осіб, які підписують документи щодо виробництва ракет, віддають наказ ці ракети запускати й таке інше. Цілями будь-яких операцій є саме такі люди. Росіяни вже усвідомлюють, що будь-яка афіляція з війною та російською пропагандою – небезпечна для їхнього життя.

Небезпечно приходити на виступ якогось z-воєнкора. Якщо ти перебуваєш у фашистському середовищі, якщо приходиш до тих, хто про "нищення України", якщо ти сидиш поруч з тим, хто закликає вбивати та грабувати, ймовірність того, що ти також цей світ залишиш, значно збільшується", – пояснив журналіст.

Саме тому останнім часом російські пропагандисти не поспішають проводити свої творчі вечори. А якщо й проводять, то вони не користуються великою популярністю.

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