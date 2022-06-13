Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе Евросоюза – Welt
Источник:Welt
Санкции наших партнеров наносят тяжелые удары россиян. Правда, некоторые ограничения захватчикам удается обходить.
Запрет захода судов российских кафиров в воздушное пространство с ЕС – один из первых запретов, который Европа ввела против агрессора. Впрочем, российские олигархи нашли способ как комфортно летать в Европу и обходить действующие ограничения.
Читайте также Изменяют подходы, – Мусиенко объяснил, почему Макрон объявил о старте эпохи военной экономики
Российские олигархи обходят санкции
27 февраля, через три дня после полномасштабного вторжения России в Украину, президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен в Брюсселе провозгласила, что теперь воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов. Это касалось как пассажирских и коммерческих рейсов, так и частных самолетов российских олигархов. Впрочем, Европа не учла, что преступления и обман у россиян в крови, поэтому учитывать никакие ограничения они не собираются.
Как удалось разведать немецким журналистам, санкции действуют не в полной мере. Им удалось идентифицировать как минимум 30 рейсов российских частных самолетов и вертолетов через воздушное пространство ЕС.
Как сообщили журналисты, обходить ограничения российским олигархам удается из-за непрозрачного права собственности и переписи имущества на родственников и друзей. Проверка самолетов на право собственности занимает некоторое время, чем успешно пользуются россияне. У российской элиты уже конфисковали несколько джетов, но они нашли "схему", позволяющую им в дальнейшем летать в Европу.
Война России против Украины: последние события
- Российские кафиры начали обстреливать Лисичанск крупнокалиберной артиллерией. Враг наносит городу большие разрушения. Именно Лисичанск станет следующим форпостом обороны после Северодонецка, если оккупантам удастся захватить его.
- Врагу удалось разрушить все мосты вокруг Северодонецка. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, город не заблокирован, коммуникация с ним остается, а наши воины продолжают героически держать оборону.
- Ситуация на фронте очень непростая, враг имеет значительное преимущество в огневой мощи и живой силе. Наши защитники и защитницы очень мотивированы, но без тяжелого оружия от партнеров держать оборону очень тяжело.