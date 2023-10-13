Российские партизаны уничтожили два наблюдательных пункта, которые наводили удары диверсантов по Украине
Источник:Госпогранслужба
Россияне планируют новые атаки о мирном населении Украины, однако им противостоят свои же. В частности, российские партизаны на границе с Сумской областью уничтожили наблюдательные пункты.
На северной границе Россия пробует осуществлять активную деятельность диверсионных групп. В то же время, сами россияне уничтожают средства, которые наводят удары по украинской территории.
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Уничтожение попало на видео
Российские партизаны в целях предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения армии России. Именно они наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы.
Уничтожение пунктов наблюдения России: смотрите видео
Успешное уничтожение станций Муром в Теткино и в районе Елизаветовки. Запись из дрона, который в конце попадает в здание, попала к украинским пограничникам от курских партизан.
Партизаны разрушили две станции: смотрите видео
Российские партизаны уже помогали Украине во время событий в Белгородской области
- 22 мая Российский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" пересекли границу Украины с Россией и зашли на территорию Белгородской области.
- Во время этой операции русские партизаны достигли нескольких важных результатов. В частности, в результате операции на территории страны-оккупантки была собрана важная информация для украинской разведки.
- В ГУР эту информацию кратко охарактеризовали как "король голый". Речь, в частности, об истощении силового аппарата российского диктатора, а также об уязвимости самой России к внутренним ударам.