Российские паспорта выдавали в автобусах, – Казанский о псевдовыборах Госдумы в ОРДЛО

Жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей заставляли голосовать на выборах в Госдуму России. Оккупанты даже во время голосования выдавали российские паспорта.

Оккупанты организовали специальные автобусы, которыми свозили людей в Ростовскую область на участки. Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

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Казанский: В ОРДЛО заставляли голосовать на выборах Госдумы

Он получил много свидетельств от разных источников, что жители ОРДЛО были вынуждены голосовать на российских выборах. Об этом также писали многие в соцсетях. Например, студентов-бюджетников заставляли ехать в Россию, а потом об этом отчитываться.

Некоторым людям выдавали российские паспорта прямо в автобусах. Теперь и раздача паспортов происходит "на пеньках". Денис Казанский Представитель украинской делегации в ТКГ

По его словам, таким образом Кремль делает людей российскими гражданами. Хотя Украина еще раньше заявляла, что такие выборы и раздача паспортов являются нарушением Минских соглашений. Такие действия России направлены на то, чтобы завести конфликт в тупик, чтобы его никогда не развязали.

Россия создала определенную картинку, – Казанский

Москва заявила, что на парламентских выборах проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Казанский подчеркнул, что нет никаких данных с тех территорий, которым можно доверять. Не существует независимого мониторинга, общественных организаций и наблюдателей.

"Нарисовать можно любую цифру. Они создали определенную картинку. Но картинка на телевидении – это одно, а реалии – это уже другое". - отметил представитель Донецка в ТКГ.

К теме Россия заявила, что на выборах Госдумы проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Он отметил, что Россия пустила около нескольких сотен автобусов, в каждый из которых входит до 50 человек. Поэтому цифры в 100 тысяч не может быть.

"Если посчитать, то в автобусах на участки привезли несколько тысяч человек. Кто-то проголосовал в онлайне, но мы правдивую цифру не узнаем никогда. Это приукрашенные факты", – рассказал журналист.

Казанский о голосовании жителей ОРДЛО на выборах в России: видео

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