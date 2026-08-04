Граждане 51 страны оказались в украинском плену, – Лубинец

Среди российских военнослужащих, взятых в плен в Украине, есть граждане 51 страны. Это свидетельствует о масштабном привлечении иностранцев к войне на стороне России.

Об этом омбудсман сообщил в кулуарах ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Граждане скольких иностранных государств попали в украинский плен?

По словам Лубинца, тема участия иностранцев в войне на стороне России была одной из ключевых во время мероприятия.

Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России влечет за собой реальные правовые последствия,

– подчеркнул он.

Омбудсмен также сообщил, что на данный момент подтверждено 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей, из которых 465 – при содействии Офиса омбудсмена.

Кроме того, Лубинец напомнил, что тысячи украинских гражданских лиц и военнопленных до сих пор находятся в российском плену. Он подчеркнул, что каждое военное преступление России должно быть должным образом задокументировано, а виновные – привлечены к ответственности.

Напомним, ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что по меньшей мере 20 российских военных после обмена повторно сдались в украинский плен. По данным штаба, после возвращения Россия вновь отправляет их на фронт.