Про це омбудсман повідомив на полях щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Громадяни скількох іноземних країн потрапило в український полон?

За словами Лубінця, тема участі іноземців у війні на боці Росії була однією з ключових під час заходу.

Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки,

– наголосив він.

Омбудсман також повідомив, що наразі підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу омбудсмана.

Крім того, Лубінець нагадав, що тисячі українських цивільних і військовополонених досі перебувають у російському полоні. Він наголосив, що кожен воєнний злочин Росії має бути належно задокументований, а винні – притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що щонайменше 20 російських військових після обміну повторно здалися в український полон. За даними штабу, після повернення Росія знову відправляє їх на фронт.