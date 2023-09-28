Пленный россиянин был свидетелем, как оккупанты застрелили "побратима" за то, что не смог копать

Оккупант Пушкарев Даниил Владимирович попал в плен к украинским защитникам. Он пожаловался на российское военное командование, которое издевалось и избивало своих солдат. В частности, россиянин стал свидетелем, как солдата забили и застрелили за то, что не смог копать.

Пленному захватчику 23 года, он родом из Хабаровского края, был осужден, имел большой срок заключения. Он рассказал правду о положении дел в российской армии.

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Бежавших – расстреливали

Россиянин отметил, что ему предложили "начать жизнь с чистого листа" еще 12 августа, но, попав в ряды армии России, он понял, что условия там "как на каторге, хуже, чем на зоне".

По словам пленника, кормили их плохо, постоянно физически издевались и избивали командиры из бывших заключенных. Не давали возможности отдохнуть – били палками по спине. Он был свидетелем того, как солдат был убит и застрелен за то, что не смог копать. На копание им давали холостые патроны, а боевые только на позициях были.

Они избивают из-за того, что мы не справляемся. К примеру, дают 5 часов, за это время нужно выкопать, к примеру, 5 метров. Не каждый вывезет. Отдышался, а там подлетели и палкой его забили, будто после этого он будет копать быстрее. Если не докопал вовремя, приводят на позицию. Ходят коменданты и разбираются с тобой, бьют. Было даже такое, что при мне застрелили человека во время копания, потому что он говорил: "Не могу", плакал. Ему было 40 лет,

– сказал он.

Захватчик жаловался, что из питания на 10 человек у них была пачка супа, несколько банок консервов, кукуруза по ложке на одного и кусок хлеба. Они не ели горячего, ведь не было времени готовить. Также не было воды даже умыться. Они собирали дождевую воду из затопленных блиндажей, набирали в бутылки и пили через марлю. Вода была черная.

Из их "зоны" набрали 150 человек, а в списках было более 800 человек. Бежавших – расстреливали, проводили обучение для медиков, простреливали легкие и приучали бойцов к крови, отрубали руки и ноги.

Что рассказывали пленные оккупанты