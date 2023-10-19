Оказался бывшим зеком: бойцы "Стальной границы" пленили командира подразделения "Черная мамба"
Украинские защитники продолжают мощно вести штурмы и пленить российских захватчиков. Так, на днях был взят командир подразделения "Черная мамба".
Оккупанта в плен взяли бойцы "Стальной границы". Это произошло на Лиманском направлении.
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В плен Украины попал командир подразделения "Черная мамба"
Так, бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.
Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.
Попавший в плен оккупант / фото ГНСУ
Командира оккупантов взяли в плен / фото ГНСУ
Россияне попадают в украинский плен
- Напомним, что недавно третья штурмовая бригада, воюющая возле Бахмута, поделилась кадрами захвата в плен раненого российского майора. ВСУ пленили майора командира добровольческого батальона "Алга".
- Украинские военные из бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" пленили российских солдат, когда штурмовали вражеские позиции. Среди пленных был и командир военного формирования армии России.
- Также ВСУ взяли в плен бывшего главу российского города Чайковское. Алексея Третьякова поймали вблизи Клещеевки.
- А недавно оккупант Плахотько Евгений попал в плен к украинским защитникам и пожаловался на военное командование. Он заявил, что даже хотел покончить с собой.