Оказался бывшим зеком: бойцы "Стальной границы" пленили командира подразделения "Черная мамба"

Украинские защитники продолжают мощно вести штурмы и пленить российских захватчиков. Так, на днях был взят командир подразделения "Черная мамба".

Оккупанта в плен взяли бойцы "Стальной границы". Это произошло на Лиманском направлении.

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В плен Украины попал командир подразделения "Черная мамба"

Так, бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.



Попавший в плен оккупант / фото ГНСУ



Командира оккупантов взяли в плен / фото ГНСУ

Россияне попадают в украинский плен