Только письма: у российских пленных в Украине больше нет права на звонки

Российские пленные больше не имеют права звонить своим родным. Ведь Женевская конвенция предусматривает разрешение на переписку.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил в эфире телемарафона, что решение приняли из-за поведения России с украинскими пленными, пишет 24 Канал.

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Ведь на днях в иностранное СМИ распространило видео, как россияне убили трех наших пленных.

Дмитрий Лубинец рассказал, что все чаще российские военные убивают украинских военнопленных. По его словам, это фиксируют не только международные, но и украинские органы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, что:

он всегда фиксирует убийства наших пленных как нарушение Женевских конвенций со стороны России;

все эти действия должны быть зафиксированы как совершение военных преступлений российской стороной и Украина требует действенной реакции со стороны международного сообщества.

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Что изменится для россиян в плену

Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине сейчас действуют четыре спецлагеря для пленных военных России и условия там соответствуют Женевским конвенциям.

К сожалению или к счастью, мы не можем себя вести как россияне... И мы это понимаем. Откровенно говоря, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию России,

– заявил уполномоченный.

По его словам, согласно Женевским конвенциям, у российских пленных есть право на переписку, а не на телефонные звонки.

"По состоянию на сейчас нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", – заявил омбудсмен.

По его словам, он передает письма россиян Татьяне Москальковой, которая в России является так называемой уполномоченной по правам человека. Также он получает письма от украинских пленных в России.