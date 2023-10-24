Штрафбаты вместо элитных подразделений: британская разведка рассказала о значении "Шторм – Z"
Источник:Минобороны Великобритании
Россия использует на фронте подразделения "Шторм - Z". Сейчас у них репутация штрафных батальонов, хотя изначально планировалось совсем иначе.
В ходе локальных наступательных операций Россия возлагается на силы специальных подразделений "Шторм - Z". Их сформировали именно для ведения штурмовых действий.
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Штрафные батальоны
Впервые эти группы были выведены на службу в 2022 году. Вероятно, сначала Россия создавала их как относительно элитные подразделения, которые могли бы перехватить тактическую инициативу.
Однако уже весной 2023 года "Шторм - Z" превратились в штрафные батальоны, укомплектованные осужденными и регулярными войсками на дисциплинарных взысканиях.
Учетные документы свидетельствуют, что именно эти подразделения имеют самую низкую приоритетность материально-технической и медицинской поддержки, хотя именно они получают приказы атаковать.
На примере этого подраздела можно увидеть чрезвычайные трудности, которые испытывает Россия в создании боевой пехоты, способной проводить эффективные наступательные операции.
Подготовка бойцов подразделения "Шторм - Z" плохая
- Их подготовка хуже, чем узников-вагнеровцев. Об этом отметил бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Впрочем, он все же отметил одно преимущество таких подразделений.
- По его словам, представители этих подразделений просто " не знают, куда попадают Кроме этого, они не понимают тактики ведения боя, а командиры оставляют их на произвол судьбы.
- Впрочем, Гайдай рассказал, что кое-что они все же умеют. Бойцы "Шторм – Z" хорошо "зарываются".