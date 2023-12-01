Как российские политтехнологи годами изучали Украину при разных политиках

Уже после обретения независимости формировать имидж украинских политиков приезжали российские политтехнологи. С кем они работали и что на самом деле здесь делали – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

В формировании имиджа и политической стратегии Леониду Кучме помогали российские политтехнологи Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев и Искандер Валитов. Эту команду технологов привез в Украину в 1998 году зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, когда готовил свою избирательную кампанию в Верховную Раду.

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Команда "Димы и Тимы"

В начале двухтысячных я уже знал, что на территории Украины работают российские технологи. К ним обращались политики, телеканалы, издания, олигархи и бизнесмены. В свое время у меня была возможность наблюдать методы их работы. Это было действительно, извините за тавтологию, технологично и эффективно, хотя часто аморально и грязно.

Команда "Димы и Тимы" – так их называли – это был просто топ. Они помогли Кучме написать нетривиальную для украинского книжного пространства книгу – "Украина не Россия".

Что известно об этой книге В ней Кучма делится воспоминаниями, карьерным путем, своими взглядами на историю и взаимоотношения с Россией. Казалось бы, ну что такого, рано или поздно у известных политиков появляется желание рассказать о своей жизни или писать тематические книги. Однако здесь есть некоторые моменты: книга была написана и сначала напечатана на русском языке в 2003 году в Москве издательством "Время", а в 2004 году – там же в украинском переводе. Россиянам книга, как говорится, не зашла. Было и возмущение, и критика. Оно то понятно, все имперское величие как-то проседает после фактов о ключевом и масштабном участии украинцев в истории Московии.

Если поставить себя на место какого-то руководителя внешней разведки Московии или президента, то книга выглядит серьезными историческими претензиями и деликатным намеком, что Россия Украине должна на тысячу лет вперед. Главное – в книге не было привычной неполноценности.

Эта неслыханная дерзость еще и была опубликована в самом сердце Белокаменной да еще и президентом, одна из основных функций которого – реализация внешней политики страны.

Тогда Кучме нужно было обойти коммуниста Петра Симоненко, имевшего чрезвычайно высокую поддержку среди населения, которое было разочаровано медленными темпами развития страны и феерическими проявлениями коррупции на фоне не слишком высокого общего уровня жизни. Ярким и решающим нововведением команды технологов, которое было призвано убрать стены недоразумения между президентом Кучмой и народом, стало уличное телевидение.

Они закупили 50 мобильных телевизионных комплексов, которые позволяли организовать телемосты между людьми на улице и президентом. Но телевизионный комплекс состоял не только из техники. Сергейцев сам подбирал к ним ведущих, которые должны были не просто общаться и модерировать разговор, он научил их особому мышлению и умению включаться в проблему. Уличное телевидение заметно подняло поддержку президента Кучмы среди избирателей.

Чем на самом деле занимались российские политтехнологи в Украине

Примечательный факт: участники проекта "Уличного телевидения" в интервью российскому изданию отмечали: Тимофей Сергейцев убеждал, что в Украине нужно построить сильное демократическое общество, которое не успело сформироваться за первые годы независимости. И это, казалось бы, была одна из целей проекта.

Этот факт, скажу откровенно, подкинул сомнений, в то время технологи формировали основы для порабощения Украины или наоборот честно отрабатывали деньги за пиар? Чтобы ответить себе на этот вопрос, пришлось провести анализ работ и выступлений Сергейцева. Вывод оказался для меня немного неожиданным: группа московских технологов вовлеченных в самый щепетильный процесс борьбы за власть одновременно еще и изучала Украину, как изучала предприятие или избирательный округ

Получив доступ к первым лицам и конфиденциальной информации, они анализировали ценности, интересы, сильные и слабые стороны как власти, так и народа, анализировали проблематику. Книга Кучмы, изданная в Москве, могла стать их отчетом по проблеме, которую они зовут "Украина".

По сути, ответом на многолетний вопрос, который задавали себе русские вожди и который в начале 90-х еще подростком я услышал с экрана от хриплого из тяжелого бодуна Бориса Ельцина. Тот на встрече с силовиками и правительством медленно выжал из себя: "Мы собрались здесь для того, чтобы решить, что нам делать с Украиной?" Книга Кучмы показала глубину проблемы для России, учитывая ее имперские аппетиты.

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Для того чтобы лучше осознать эффективность работы российских политтехнологов в Украине, я приведу еще один пример, который знаю в деталях. Но без имени. Это тот случай, когда как журналист не должен раскрывать источники. Двухтысячные годы, выборы в Верховную раду. Одна из южных областей. У кандидата, который должен влиться в информационный кулак парламентского большинства, катастрофический обвал поддержки избирателей. До голосования менее месяца. Звонок в Киев – и ему в помощь руководство партии отправляет группу московских технологов.

В течение 2 дней они ездят по избирательному округу, собирают данные, выделяют проблемные вопросы, изучают взгляды, предпочтения, даже какие продукты в магазинах есть. Затем 2 дня на игровое моделирование. На пятый день кандидату выдали четкие установки о чем и как говорить на встречах с избирателями. Главное без самодеятельности – четко по расписанному плану. В день выборов отметку напротив его фамилии поставили две трети избирателей по округу.

Как вы воспринимаете идею, что есть способ заставить вас думать, что вы сами приняли решение, а на самом деле это решение вам навеяно? И при правильно построенной стратегии презентации кандидата, шансов, что вы примете решение не в его пользу немного.

Один из методов российских экспертов – дестабилизация общества

После успеха в проведении избирательных кампаний 1998 – 1999 годов и уже упомянутой помощи в написании и издании довольно провокативной во взаимоотношениях между Киевом и Москвой книги, Сергейцев принял участие еще в двух президентских кампаниях. В 2004 году он играл на стороне Виктора Януковича. Тогда едва ли не впервые методология оказалась бессильной против активного общества.

Я не берусь утверждать было ли частью технологии давление на медиа через админресурс? Было ли отравление кандидата Ющенко способом исказить его внешность, или это была какая-то самодеятельность? Были ли избирательные карусели, вбрасывание бюллетеней и вмешательство в электронную избирательную систему частью плана под лозунгом "в бою всякое сгодится", или это была часть собственной партийной деятельности?

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Утверждать можно одно – московские политтехнологи знали, что этот ресурс будет привлечен. А когда пророссийский кандидат не прошел – включили механизм дестабилизации общества. Например, медиапространство подорвала созданная технологами фейковая карта, на которой команда Ющенко будто бы поделила украинское население на три сорта:

первый сорт – западные области,

второй сорт – центр,

а третий сорт – восточные области, в том числе Донбасс.

Если на Западе и в Центре люди крутили пальцем у виска, то на Донбассе почва оказалась благоприятной, а эта ложь проросла в виде массового возмущения. Далее начали разыгрывать языковую карту, еще больше усилившую искусственный раскол в украинском обществе. В тот момент предотвратил кровопролитие и развитие сценария 2014 года президент Кучма, который не допустил разгона Оранжевой площади, а наоборот приказал отвести отряды милиции.

Неудачи российских политтехнологов

После частичного фиаско на президентских выборах в команде Януковича, у Сергейцева был еще один крупный политический проект, который он завалил окончательно – президентская кампания Арсения Яценюка. Многие помнят эти полосатые плакаты, через которые распространилась в народе фраза "кандидат цвета хаки" и ее перефразы. Справедливо будет сказать, что над имиджем Яценюка работали не только российские технологи, но и украинские, прошедшие школу "уличного телевидения".

В следующий раз технолог появится в Украине в 2012 году с художественным фильмом "Матч", который искажал исторические факты и создавал крайне непристойный образ украинцев. В основе сюжета положили мифологизированное футбольное состязание между командой немецкого Люфтваффе и сборной командой киевских футболистов. Сергейцев выступил продюсером фильма. Кинолента через 2 года была запрещена к показу в Украине.

На самом деле, через кино и телевидение московская пропаганда оказывала колоссальное влияние на украинского зрителя. Объем этот был настолько велик, что ему также следует уделить отдельный разговор.

Украину изучали под лупой

Но, чтобы замкнуть логический круг, нужно сказать, в чем заключается сила методологии российских технологов. Объект, над которым они работают – это прокладка газовой трубы или соседнее государство, на которое решили напасть – подпадает под всестороннюю оценку с точки зрения различных наук и знаний. Я практически убежден, что во время подготовки к агрессии Украина, превращенная в предмет изучения, рассматривалась и климатологом, и спелеологом, и экономистом, и этнографом и культурологом, и инженерами гидросооружений, и логистами, и педагогами, и производственными технологами, и энергетиками, и знатоками международных отношений, и историками, и математиками, и физиками, и биологами и т.д.

Эти системы знаний используются для поиска слабых мест и разработки способов, как нанести максимальный ущерб и сломить волю к борьбе.

Когда у вас возникало ощущение, что враг будто бы обложил со всех сторон – это следствие такого подхода. Это и есть эффект внедрения методологического подхода.