Их гнать нужно было еще 30 лет назад, – женщина поразила сеть словами о московских попах

Эпопея с освобождением Киево-Печерской Лавры продолжается. В УПЦ МП немало поклонников, но больше тех, кто стремится прогнать российских попов из Украины. Среди них – наша героиня.

Любовь мгновенно стала звездой сети благодаря своей четкой позиции, передает 24 Канал. Она объяснила на камеру, что следует делать с агентами ФСБ в рясах.

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Призывала не играться с ними

"Надо было это еще 30 лет назад сделать. Они это сделали из этой шушары... Пальцы "веером", твари..." – подчеркнула она.

Женщину спросили, почему у нее такая позиция. Она ответила ясно, а от ее слов слезы набегают сами по себе.

Потому что я Украину люблю, поняли? Я ее искренне люблю, и за каждого погибшего парня... чтобы эти россияне повыдыхали... Которые всех наших детей убили, твари,

– сказала женщина.

Она также высмеяла лицемерие УПЦ МП. Мол, в стенах Киево-Печерской Лавры молятся, а действительно желают, чтобы украинцев уничтожили. Женщина подчеркнула, что не стоит с ними цацкаться, а следует немедленно прогнать.

Женщина призвала выгнать из Лавры российских попов: смотрите видео

Ее поддержали аплодисментами те, кто также выступает против попов в Лавре. Они восклицали: "Правильно"; "Долой россиян из Украины".

300 человек живут за наш счет, ну это капец. Мне 70 лет, и я должна работать на себя, потому что мне не хватает на жизнь. А эти твари живут здесь, понастроили себе здесь, хозяева,

– подчеркнула она.

Женщина убеждена, что история с российскими попами закончится хорошо. Одних прогонят, другие сами убегут.

Эпопея с Пашей "Мерседесом" продолжается