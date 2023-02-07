Новая волна психоза: Россия пугает "законным" ударом по Польше

Самая любимая тема в эфирах российских пропагандистов - угрозы союзникам Украины. На этот раз Путинские прихвосты решили выбрать объектом угроз Польшу.

Видео с очередными российскими угрозами показали в эфире 24 Канала. На нем российские пропагандисты пригрозили Польше "законными" ударами по ее аэродромам.

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Российские пропагандисты тиражируют тему отправки в Украину западных самолетов. Мол, поставки самолетов гораздо сложнее в логистическом плане, чем поставки танков и другой техники, поэтому в логистическом аспекте могут потребоваться польские аэродромы.

Пропагандисты России считают абсолютно законным решение наносить удары по Польше, если на аэродромах страны будут базироваться самолеты, предназначенные для отправки в Украину.

По такой логике ведущие 24 Канала предположили, что и Украина может абсолютно законно бить по белорусским аэродромам, на которых сейчас базируются российские самолеты с ракетами "Кинжал".

Где угрозы, там и Кадыров

В соцсетях чеченского диктатора Рамзана Кадырова также появились подобные заявления. Он написал, что "не против захвата Польши".

Я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и прежде всего на территории Польши.

– написал Кадыров.