Новая волна психоза: Россия пугает "законным" ударом по Польше
Самая любимая тема в эфирах российских пропагандистов - угрозы союзникам Украины. На этот раз Путинские прихвосты решили выбрать объектом угроз Польшу.
Видео с очередными российскими угрозами показали в эфире 24 Канала. На нем российские пропагандисты пригрозили Польше "законными" ударами по ее аэродромам.
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Российские пропагандисты тиражируют тему отправки в Украину западных самолетов. Мол, поставки самолетов гораздо сложнее в логистическом плане, чем поставки танков и другой техники, поэтому в логистическом аспекте могут потребоваться польские аэродромы.
Пропагандисты России считают абсолютно законным решение наносить удары по Польше, если на аэродромах страны будут базироваться самолеты, предназначенные для отправки в Украину.
По такой логике ведущие 24 Канала предположили, что и Украина может абсолютно законно бить по белорусским аэродромам, на которых сейчас базируются российские самолеты с ракетами "Кинжал".
Где угрозы, там и Кадыров
В соцсетях чеченского диктатора Рамзана Кадырова также появились подобные заявления. Он написал, что "не против захвата Польши".
Я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и прежде всего на территории Польши.
– написал Кадыров.
Похоже, что Россия сама делает себе хуже. Прихвостные Владимира Путина своими дурацкими угрозами еще больше раздражают Запад. Потому Украине такие заявления наоборот могут сыграть на руку.
Угрозы россиян Польши: смотреть видео
Российская пропаганда превосходит сама себя
- Сергей Лавров приехал в Ирак и в очередной раз начал ныть якобы "Запад годами готовил Украину к гибридной войне против России". Видимо, визиты в Африку большой пользы не принесли, поэтому Лавров избрал новую жертву своей пропагандистской тактики.
- Лавров отметился и в другом недавнем заявлении. Шестерка Путина решил пригрозить Молдове. В интервью с Дмитрием Киселевым заявил, что Молдова может стать новым антироссийским проектом после Украины.
- Непрофессиональные российские пропагандисты удивляют не меньше. Мэр города Котовск Тамбовской области Алексей Плахотников опубликовал видео, где он заставляет петь детей песни об "укропах", гробе и свастике.