Россияне меняют тактику, – Игнат объяснил ракетный обстрел несколькими ракетами
Оккупанты пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию перед годовщиной полномасштабного вторжения. Захватчики даже сменили свою тактику ракетных ударов.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телеканалу "Рада" прокомментировал утренний обстрел несколькими ракетами. К слову, оккупанты существенно сократили интервал между вражескими ракетными ударами.
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Российские ракетные атаки территорий Украины: враги нагнетают ситуацию
Утром 18 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг выпустил в общей сложности 4 ракеты, 2 из которых сбили украинские силы ПВО.
Юрий Игнат объяснил, что захватчики сейчас несколько изменяют свою тактику. Если раньше они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, то сейчас применяют ракеты чаще.
Кроме того, оккупанты начали выпускать их даже ночью и не ждут, пока удастся подготовить значительные запасы снарядов. Такой неинтенсивный огонь быть спровоцированным попытками россиян деморализовать украинцев, а также истощить украинских защитников ПВО.
Враг явно нагнетает сейчас обстановку вокруг Украины,
– констатировал Юрий Игнат.
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Ранее Игнат рассказывал о планах оккупантов по атакам
- По мнению спикера Воздушных Сил ВСУ, враг в своих дальнейших атаках будет использовать "все, что будет под рукой". К годовщине вторжения государство-агрессор начало сокращать промежутки между атаками.
- К сожалению, украинское ПВО не может сбивать 100% ракет. В частности, не удается обезвредить вражеские ракеты Х-22, Оникс и Х-31.
- Для сбивания таких целей требуются ЗРК Patriot и SAMP/T. У России в запасе остается много С-300 и сотни Х-22.
- Кроме того, россияне также производят ракеты "Калибр" и Х-101. Поэтому ракетный террор захватчиков продолжится.