Россияне меняют тактику, – Игнат объяснил ракетный обстрел несколькими ракетами

Оккупанты пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию перед годовщиной полномасштабного вторжения. Захватчики даже сменили свою тактику ракетных ударов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телеканалу "Рада" прокомментировал утренний обстрел несколькими ракетами. К слову, оккупанты существенно сократили интервал между вражескими ракетными ударами.

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Российские ракетные атаки территорий Украины: враги нагнетают ситуацию

Утром 18 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг выпустил в общей сложности 4 ракеты, 2 из которых сбили украинские силы ПВО.

Юрий Игнат объяснил, что захватчики сейчас несколько изменяют свою тактику. Если раньше они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, то сейчас применяют ракеты чаще.

Кроме того, оккупанты начали выпускать их даже ночью и не ждут, пока удастся подготовить значительные запасы снарядов. Такой неинтенсивный огонь быть спровоцированным попытками россиян деморализовать украинцев, а также истощить украинских защитников ПВО.

Враг явно нагнетает сейчас обстановку вокруг Украины,

– констатировал Юрий Игнат.

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Ранее Игнат рассказывал о планах оккупантов по атакам