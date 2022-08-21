шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

Глава минобороны россии шойгу заявил, что они начнут серийное изготовление ракет "Циркон". Также оккупанты планируют продолжить производство более старой модели гиперзвукового оружия "Кинжал".

Слова шойгу передали российские пропагандисты, транслировавшие события кремлевского военного "форума". Следует заметить, что по состоянию на 20 августа известно лишь о 9 пробных запусках этих ракет, которые москва решила запустить в массовое производство.

Недавно россия испытала крылатую ракету "Циркон" вблизи Финляндии и Швеции.

Ракетами "Циркон" пугают мир уже 3 года

Кремлевский диктатор "анонсировал" новые боеприпасы в ходе своего послания "федеральному совету" в 2019 году. Тогда он назвал это частью "нового поколения систем вооружений". Впоследствии пропагандисты уже начали периодически показывать свои "мультики" о том, как они этими ракетами будут бомбить США и другие государства мира.



Пропагандист показывает проекцию атаки США "Цирконом" / Скриншот

Однако были и другие мультики, демонстрировавшиеся даже в минобороны страны-террористки. В частности, однажды во время речи о "Цирконе" демонстрировали момент падения странных фигур на Штаты.



Мультик, показывающий кремль и реальная карта / Скриншот

Как напоминали о "Цирконе" после 24 февраля

Однако было бряцание этим оружием даже после полномасштабного вторжения в Украину. В частности, испытания "Циркона" вблизи Финляндии и Швеции в конце мая. А вот 31 июля путин заявил, что новые ракеты установят на корабль "Адмирал Горшков". После потопления "Москвы" это судно стало флагманом черноморского флота россии.

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Что известно о ракетах "Циркон" Сначала ее позиционировали как противокорабельную крылатую ракету. Однако вскоре пропагандисты уже указывали, что они могут бить и наземные цели.



россияне указывают, что ракета может лететь со скоростью 9 махов – 11 километров в час. По расстоянию говорят, что максимальная дальность – 1 000 километров. Однако пока это не подтверждалось никем из иностранных специалистов. Полное название боеприпаса "3М22 Циркон".



Детальнее о новых ракетах путина и насколько они опасны – по Сначала ее позиционировали как противокорабельную крылатую ракету. Однако вскоре пропагандисты уже указывали, что они могут бить и наземные цели.россияне указывают, что ракета может лететь со скоростью 9 махов – 11 километров в час. По расстоянию говорят, что максимальная дальность – 1 000 километров. Однако пока это не подтверждалось никем из иностранных специалистов. Полное название боеприпаса "3М22 Циркон".Детальнее о новых ракетах путина и насколько они опасны – по ссылке

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