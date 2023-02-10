Российские ракеты в небе Румынии и Молдовы: военный эксперт заявил об угрозе для этих стран

Российские ракеты при атаке на Украину залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Отметим, что последняя является членом НАТО. Можно ли это считать переходом Кремля за "красную линию" и какую угрозу несет европейским странам – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, такой поступок России, к сожалению, не будет считаться переходом за "красную линию".

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Военный аналитик отмечает, что НАТО в таких ситуациях действует осторожно, мы это уже видели – подобный случай произошел несколько месяцев назад в Польше. Он добавил, что это не заставит страны Альянса ввести свои войска в Украину.

В НАТО не считают, что это уже переход этой "красной линии". Но на самом деле ситуация очень угрожающая, потому что воздушное пространство Румынии и Молдовы не закрыто для гражданских самолетов. Поэтому в этом есть опасности со всеми вытекающими последствиями,

– заявил Мусиенко.

По его словам, пролет российской ракеты в небе Румынии и Молдовы вообще можно толковать, как проявление акта агрессии, на это нужно реагировать. "Но в этом вопросе НАТО сохраняет осторожность", – добавил аналитик.

Что известно о пролете российских ракет над Румынией: коротко

10 февраля Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Кроме того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала "Калибры" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели над территорией Румынии и снова вошли в воздушное пространство Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты. Впрочем, понимали риски и угрозы населению иностранного государства, потому этого не сделали.

Сейчас в Румынии не подтверждают пролет российских ракет. Заявляют, что они пролетели за 35 километров до границы со страной. В то же время, Молдова уже подтвердила пролет ракет страны-террориста.

В воздушных силах пообещали предоставить данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, это могли быть 2 ракеты типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды пересекала воздушное пространство Молдовы для ударов по Западу Украины.