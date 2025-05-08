Сколько ракет X-101 планирует изготовить Россия в 2025 году

Несмотря на большие проблемы с экономикой, Россия вкладывает миллиарды на развитие собственной оборонки, пытаясь захватить земли Украины. В 2025 году россияне планируют изготовить более 600 ракет Х-101.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полученные редакцией документы, касающиеся изготовления Москвой крылатых ракет, от частной разведывательной компании "Даллас".

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Что известно об изготовлении Россией ракет Х-101

Общий анализ документов, который есть в наличии у редакции 24 Канала и Сил обороны Украины, свидетельствует, что россияне формируют свою стратегию по производству крылатых ракет на 2 года вперед.

В 2024 году закупщики занимались поставками на следующий год, а также частично на 2026-й.

По состоянию на сегодня россияне имеют планы на изготовление 633 Х-101 в 2025 году, а также 223 ракеты этого типа в 2026 году (эта цифра не является полной, поскольку часть заказов работники "ТРВ-инжениринг" будут делать в течение этого года).

Смотрите фото документов о закупках "ТРВ-инжениринг" для УПКБ "Деталь" / Фото предоставлены частной разведывательной компанией "Даллас":

В то же время любое усиление санкций, что перекроют поставки россиянам сырья, удары по предприятиям, обеспечивающих "Деталь" или непосредственно производителя Х-101 – АО "ГОСМКБ "Радуга" имени Березняка" – могут ослабить способность Кремля наносить удары по Украине, а также значительно снижают угрозу для стран Евросоюза в случае вероятного вторжения российских войск в Балтийские страны.

К слову, для нужд ракеты Х-101 официально поставляются микросхемы из Минска. Россия до сих пор зависит от продукции с Запада, в частности – через третьих поставщиков или контрабанду. В случае с высотомерами – от белорусской продукции.